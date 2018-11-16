MLB》響尾蛇積極拍賣「憂鬱塞揚」 美記者：洋基適合他

美記者爆料響尾蛇隊將積極賣掉葛蘭基。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇隊本季傳出將會拍賣陣中強投葛蘭基（Zack Greinke）以及「蛇王」高德施密特（Paul Goldschmidt），今天更有記者爆料，響尾蛇隊已經不再否認這項傳聞，並且會積極出售葛蘭基。

《今日美國》記者Bob Nightengale在推特上爆料，指出響尾蛇正積極兜售這名「憂鬱塞揚」，僅管葛蘭基再度繳出一個優秀的賽季，但是他剩餘1億450萬美元的合約對響尾蛇來說是個負擔。Nightengale指出，如果把高德施密特放進包裹當中會很有趣。

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「蛇王」高德施密特。（資料照，法新社）

MLB記者David Adler先前也曾撰文指出，有三支球隊非常適合葛蘭基，分別是太空人隊、洋基隊以及天使隊。Adler表示，洋基隊今年冬天正積極尋找投手加盟，目前洋基隊已經傳出對孔賓 （Patrick Corbin）和凱可（Dallas Keuchel）有興趣，但Adler認為葛蘭基依舊相當適合洋基隊。因為葛蘭基已經證明過自己能夠在大市場球隊投球，而且表現比起孔賓還要穩定，此外葛蘭基的年齡也不會是問題，因為目前的洋基隊已經是支季後賽球隊。

凱可屬於滾地球投手，因此Adler認為凱可不一定適合洋基隊。（資料照，法新社）

此外Adler也指出葛蘭基比凱可還要更適合的原因，那就是凱可是名滾地球投手，葛蘭基則是主要透過飛球以及三振解決對手。

由於洋基隊的下個賽季的內野防守有著很大的問題，陣中三壘手，新秀安杜哈爾（Miguel Andujar）的防守殘破不堪，本季15次的失誤位居符合資格三壘手的第四多，進階防守數據UZR更是全聯盟墊底的-16，甚至比第二爛的三壘手（Colin Moran：-6.6）還慘一倍以上。

安杜哈爾的進階防守數據UZR在全聯盟墊底。（資料照，法新社）

而游擊防區，因應葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）受傷，托瑞斯（Gleyber Torres）明年將會被移防到游擊防區，他的守備狀況也讓Adler對他打了問號。雖然托瑞斯在小聯盟就是游擊手出身，但本季在游擊防區出賽21場比賽就發生了5次失誤。

此外，太空人隊去年讓對手擊出滾地球的安打率為2成32，是全聯盟第六低，但洋基隊讓對手擊出滾地球的安打率則是2成61，全聯盟第五高。再加上葛蘭基這兩季的三振比率為25.2%，凱可的三振率只有19.1%，這些條件加總下，也讓Adler認為葛蘭基更適合加盟洋基。