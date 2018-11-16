高球》台灣大哥大女子高球賽 李旻延長賽勝出獲百萬

台灣大哥大女子高球賽，李旻延長賽勝出獲百萬獎金。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣大哥大女子高球公開賽第3回合，地主女將李旻延續昨日一桿進洞的發燙手感，一路拚進延長賽加賽2洞勝出，贏得百萬台幣獎金！至於未滿15歲的業餘小將吳佳晏表現不輸職業名將，儘管驟死賽第一洞落敗無緣爭冠，仍獲業餘冠軍。

李旻正規賽第12洞失手，被林子麒、吳佳晏追上，3人總計54洞都繳出低於標準桿8桿的208桿，延長驟死賽第一洞吳佳晏苦吞柏忌率先出局，第2洞林子麒攻果嶺下水也吞柏忌，反觀李旻則穩健推進致勝Par推桿，笑捧暌違22個月的冠軍獎盃，還有90萬獎金外加一桿進洞11萬元，總計破百萬進帳。

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「我嘗試用新的方式與自己對話，以前都想戰勝自己，現在則學會當自己的好朋友，這場冠軍也證實新方法奏效。」芳齡23歲的李旻相當開心，這是她繼去年初TLPGA日立慈善盃女子菁英賽後的首座金盃，也是職業生涯第4冠，「我要感謝一路支持我的媽媽，還有今天特別請假來幫我加油的爸爸！」旅美征戰一整年後回台找到溫暖與信心的她說：「感覺很溫馨，大家都來看球，一桿進洞也被看到了！」

小將吳佳晏表現不輸職業好手，獲台灣大哥大女子高球賽業餘冠軍。（大會提供）