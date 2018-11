澳職》許基宏首安就是長打 申皓瑋再敲雙安手感燙

許基宏擊出長打。(取自IG)

〔體育中心/綜合報導〕澳職阿德雷德鯊魚隊與布里斯本俠盜隊今天進行對決,鯊魚隊今天靠著Markus Solbach主投8局僅失1分,還送出11次三振的表現,以5:3擊敗俠盜隊,效力於狹盜隊的許基宏今天先發三壘打第三棒,並有長打演出。

鯊魚隊今天首局就靠著三支長打得到3分,第三局再下2分,俠盜隊則在第五局靠著全壘打破蛋。第九局,鯊魚隊派出Ryan Chaffee接替表現傑出的Solbach,不料卻遭到許基宏的長打狙擊,讓他失掉兩分,但最後穩住陣腳,以再見三振,幫助鯊魚隊拿下這場比賽的勝利。

許基宏今天在首打席選到保送上壘,第二打席擊出飛球出局,第三打席遭到三振,第四打席則擊出右外野的二壘安打,並靠著隊友Wade Dutton的二壘安打回來得分。

效力於雪梨藍襪隊的申皓瑋今天先發第三棒,守中外野,擊出2支安打,並跑回2分,遭到三振一次,球隊終場以7:2擊敗吉朗韓國隊(Geelong-Korea),取得開季二連勝。

