澳職》許基宏首安就是長打 申皓瑋再敲雙安手感燙

許基宏擊出長打。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕澳職阿德雷德鯊魚隊與布里斯本俠盜隊今天進行對決，鯊魚隊今天靠著Markus Solbach主投8局僅失1分，還送出11次三振的表現，以5：3擊敗俠盜隊，效力於狹盜隊的許基宏今天先發三壘打第三棒，並有長打演出。

鯊魚隊今天首局就靠著三支長打得到3分，第三局再下2分，俠盜隊則在第五局靠著全壘打破蛋。第九局，鯊魚隊派出Ryan Chaffee接替表現傑出的Solbach，不料卻遭到許基宏的長打狙擊，讓他失掉兩分，但最後穩住陣腳，以再見三振，幫助鯊魚隊拿下這場比賽的勝利。

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許基宏今天在首打席選到保送上壘，第二打席擊出飛球出局，第三打席遭到三振，第四打席則擊出右外野的二壘安打，並靠著隊友Wade Dutton的二壘安打回來得分。

效力於雪梨藍襪隊的申皓瑋今天先發第三棒，守中外野，擊出2支安打，並跑回2分，遭到三振一次，球隊終場以7：2擊敗吉朗韓國隊（Geelong-Korea），取得開季二連勝。