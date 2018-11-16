NBA》衛冕軍勇士慘敗火箭 D.格林：我們仍是最好的球隊

勇士今天慘敗火箭，D.格林（左）沒拿到任何分數。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金州勇士今天在客場以86：107慘敗給休士頓火箭。勇士球星D.格林（Draymond Green）仍對球隊有信心，他表示，勇士仍是聯盟最棒的球隊，能再拿一座冠軍。

杜蘭特和D.格林日前在快艇一戰之後，雙方發生爭執，D.格林還爆粗口罵杜蘭特，遭到球隊禁賽1場，這事情引發外界熱烈討論。而今天D.格林歸隊，但勇士卻慘遭火箭慘電，吞下本季第4敗。

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根據《ESPN》報導，勇士總教練柯爾（Seve Kerr）表示，「我們身體狀況上有些受傷，而現在我們則是在心理狀態也受到打擊。」他說，球隊必須找回能量、恢復精神，「這是一個漫長的賽季，現在是難關，但我對我們的球隊有信心。」

柯爾也說，D.格林今晚打得不好，事實上他的表現也非常糟糕，「但我喜歡的態度，他很拚命、很真誠在打比賽，一直處於競爭狀態。」

「我沒有打出我們最好的比賽。」D.格林表示，「如果這些低迷情緒導致我們輸球，那是我的錯，但我們不會恐慌，或覺得『喔，我們不是很棒的球隊。』我們仍是聯盟中最好的球隊，我們將會贏得更比賽，再贏另一座總冠軍，我們會沒事情的。」

D.格林今上場24分鐘，3投0中，沒有得到任何分數，另有5籃板、5助攻、1抄截，發生5次失誤。根據《ESPN》指出，D.格林上場24分鐘得0分，是他職業生涯最長沒有得分的紀錄。

「我太糟糕了。」D.格林說，「我無能為力，有很多事是我平常能做的，但我今晚找不到那感覺。」

杜蘭特（左）和D.格林（右）日前發生爭吵，引發外界關注。（美聯社）

D.格林（左）今天沒拿到任何分數。（美聯社）