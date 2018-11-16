體育署辦夯運動成果發表 「跳高王子」向俊賢串場當主持人

體育署長高俊雄上台致詞。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕今年台灣舉辦130場國際運動賽事，吸引超過18000名外籍選手來台參賽，近80萬人次至賽事現場觀賽，且計有上億人次透過國內外電視或網路等多元平台收看，體育署今天舉辦「2018夯運動in Taiwan成果分享會」，邀請各界關心台灣體育運動人士參與，一同回顧及見證今年在台灣舉辦國際賽事的豐碩成果，分享感動的時刻。

今天成果分享會除邀請各國駐華使節代表、各縣市地方政府、單項運動協會、企業與媒體代表及優秀運動選手外，也邀請到Fox體育主播詹可旬、男子跳高紀錄保持人向俊賢擔任活動主持人。

請繼續往下閱讀...

田徑選手陳奎儒（左一）、向俊賢（左二）與女壘亞運選手林素華（右一）為發表會站台，其中向俊賢與女主播詹可旬（右二）擔任現場主持人。（記者卓佳萍攝）

田徑跨欄選手陳奎儒與女壘選手林素華則擔任展區主持人。活動中場表演邀請沙畫藝術大師莊明達，以動態沙畫展演體育署今年精選的12項賽事，活動現場亦設置「年度精華賽事展示區」及「臺灣精選12展示區」，展現各項運動賽事今年的辦理成果。

首度參與主持人工作，向俊賢顯得有點緊張，他直言，這是自己不擅長的領域，以前其實也有演講的經驗，但主持人還有負責帶動氣氛，他還有學習空間，原本給自己打59分，但畢竟是寶貴第一次還是給60分，算及格好了。

成果發表會吸引許多外賓出席。（記者卓佳萍攝）