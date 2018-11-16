東亞足球錦標賽》台灣2球之差不敵北韓 香港得利晉級

台灣男足輸球，無緣晉級。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年東亞足球錦標賽，台灣男足碰上強敵北韓。我上半場堅守，門將潘文傑多次精彩的撲救，讓北韓無功而返，無奈下半場風雲變色，北韓隊長鄭日冠僅用3分鐘就攻破我大門，第73分鐘再進一球，台灣0：2落敗，最終拿下分組第3，無緣晉級，但也不會被降級。

世界排名第110名的北韓，實力雖比台灣高一個檔次，賽前已取得對戰9連不敗，但此戰贏得並不輕鬆，最終雖獲勝，戰績2勝1和與香港皆拿下7分積分，並列第一，但香港進球數7球贏過北韓，最終拿下東亞盃四強決賽的門票。

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台灣男足輸給強敵北韓，最終拿下分組第3，無緣晉級。（記者陳志曲攝）

台灣門將潘文傑（中）今天展現多次精彩的撲救。（記者陳志曲攝）

台灣門將潘文傑（中）今天展現多次精彩的撲救。（記者陳志曲攝）

台灣男足輸給強敵北韓，最終拿下分組第3，無緣晉級。（記者陳志曲攝）

台灣男足輸給強敵北韓，最終拿下分組第3，無緣晉級。（記者陳志曲攝）

台灣男足向裁判抗議。（記者陳志曲攝）

台灣隊長陳柏良受傷退場。（記者陳志曲攝）

台灣男足輸球，無緣晉級。（記者陳志曲攝）

台灣隊賽後向球迷的熱情應援致謝。（記者陳志曲攝）