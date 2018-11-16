羽球》神乎其技反手拍太驚人 戴資穎逆轉勁敵瑪琳晉四強

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級500系列香港羽球公開賽女單八強戰，強碰西班牙勁敵、今年世錦賽金牌瑪琳，現場彷彿小戴主場，可以聽見中文、台語加油聲，小戴終場以18：21、21：9、21：14逆轉勝，四強戰將強碰日本女將奧原希望。

戴資穎此役前與世界排名第5的瑪琳交手10次，小戴6勝4負，近期有一波5連勝，這是兩人繼年初大馬名人賽後今年第二度交手。戴資穎一開始掌握比賽，攻擊模式讓瑪琳摸不著頭緒，攻防兩端都有精彩表現，來到10：4領先，瑪琳調整得很快，試圖用多拍來找突擊，追成10平手，小戴則以一記假動作變拍取得11：10領先。

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瑪琳進攻很有威脅性，戴資穎防守判斷到位，對方很難用連貫殺球逼退球后，無奈小戴自發性失誤比對方多，18：21讓掉首局。

換邊後，戴資穎來到5：0領先，但隨後奉送後場失誤，其中一球多拍來回，小戴以神乎其技的反手滑拍，送到瑪琳前場，讓她防守不及，只能望球興嘆。首次技術戰停前來到11：3，把整體速度拖慢，破壞瑪琳的高速節奏。隨後儘管戴資穎滑拍出界球送分給對手，小戴次局以21：9拿下。

決勝局雙方都很謹慎，分數兩邊都咬得很近，小戴變線球都有把握，首次技術暫停取得11：7領先，心理層面戴資穎顯得比較沉穩，瑪琳有些浮躁，小戴進攻更得心應手，逐漸擴大比分，一記後場球逼出賽末點，瑪琳回球掛網，小戴收下四強門票。

世界球后戴資穎。（資料照，歐新社）

世界球后戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

瑪琳。（資料照，法新社）