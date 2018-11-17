NBA》快來跟我買！ 詹皇轉賣高檔車？

「詹皇」詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕有人收集過球員的簽名球，收集過球員穿過的球衣，穿過的球鞋，甚至是用過的毛巾，但你有想像過擁有一輛球員開過的高檔車嗎？湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今天宣布要將自己在高中開的汽車賣出，詹姆斯的高中汽車，是2003年的悍馬H2，此車將於12月8日由Goldin Auctions拍賣。

Goldin Auctions總裁高汀（Ken Goldin）表示，這款汽車的SUV（運動型多用途車）「價格絕對是六位數」，悍馬H2也是當時籃球世界的話題，還是高中生的詹姆斯，怎麼會有這麼多錢來買下這種豪華車輛呢？當時俄亥俄州高中體育協會也介入調查此事，調查結果，是因為詹姆斯的母親格洛麗亞（Gloria），拿出一筆價值5萬美元的貸款，購買下這輛汽車，作為詹姆斯高中18歲的生日禮物。

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雖然美國最大的汽車估價公司Kelly Blue Book，評估這輛汽車只有價值18000美元，但這不包含詹姆斯親自安裝的電視、JBL音響系統、Playstation 2、鍍鉻烤架和28英寸鍍鉻輪，如果你想收集一輛球星詹姆斯高中時開的高檔豪華車，現在不妨是一個機會。