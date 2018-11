羽球》小戴超神反手拍上演大逆轉 世界冠軍瑪琳：精彩的比賽

球后戴資穎擊敗今年世錦賽冠軍瑪琳挺進四強。(BadmintonPhoto提供)

〔體育中心/綜合報導〕台灣世界球后戴資穎昨天在香港公開賽女單八強戰,以18:21、21:9、21:14逆轉擊敗今年世錦賽金牌、西班牙名將瑪琳(Carolina Marin),繼續朝三連霸邁進。此役兩人激烈攻防讓人大飽眼福,小戴更上演不可思議的反手拍神技,落敗的瑪琳賽後也在推特上發文恭喜小戴,並大讚這真是一場精彩的比賽,向對手致敬。

瑪琳曾在8強賽前就約戰戴資穎,迫不及待想要與她對決,兩人上一次對決已經是1月馬來西亞大師賽,而戴資穎對戰瑪琳取得6勝4負,近期更拉出5連勝。

不過瑪琳也非省油的燈,她連續在歐錦賽、世錦賽、日本公開賽和中國公開賽奪冠,她也是女單史上第一位在世錦賽3度奪冠的選手。

「世界球后」與「世界冠軍」的高手對決,精彩過招讓人目不轉睛,小戴雖然失掉首局,但次局改變打法,打得瑪琳措手不及,更上演神乎其技的反手滑拍反擊,連拿兩局逆轉擊敗瑪琳,拿下四強門票,瑪琳賽後也在推特大讚這是一場精彩的比賽,並大方地恭喜小戴獲勝。

戴資穎預計將在今晚8點在四強戰與去年世錦賽冠軍奧原希望交手。

Bye, bye Hong Kong... Congrats to Tai Tzu Ying for this amazing match!



Adiós Hong Kong...Felicidades a Tai Tzu Ying por este gran partido! pic.twitter.com/pXlvGGmsna