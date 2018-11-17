羽球》小戴超神反手拍上演大逆轉 世界冠軍瑪琳：精彩的比賽

球后戴資穎擊敗今年世錦賽冠軍瑪琳挺進四強。（BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣世界球后戴資穎昨天在香港公開賽女單八強戰，以18：21、21：9、21：14逆轉擊敗今年世錦賽金牌、西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），繼續朝三連霸邁進。此役兩人激烈攻防讓人大飽眼福，小戴更上演不可思議的反手拍神技，落敗的瑪琳賽後也在推特上發文恭喜小戴，並大讚這真是一場精彩的比賽，向對手致敬。

瑪琳曾在8強賽前就約戰戴資穎，迫不及待想要與她對決，兩人上一次對決已經是1月馬來西亞大師賽，而戴資穎對戰瑪琳取得6勝4負，近期更拉出5連勝。

請繼續往下閱讀...

不過瑪琳也非省油的燈，她連續在歐錦賽、世錦賽、日本公開賽和中國公開賽奪冠，她也是女單史上第一位在世錦賽3度奪冠的選手。

「世界球后」與「世界冠軍」的高手對決，精彩過招讓人目不轉睛，小戴雖然失掉首局，但次局改變打法，打得瑪琳措手不及，更上演神乎其技的反手滑拍反擊，連拿兩局逆轉擊敗瑪琳，拿下四強門票，瑪琳賽後也在推特大讚這是一場精彩的比賽，並大方地恭喜小戴獲勝。

戴資穎預計將在今晚8點在四強戰與去年世錦賽冠軍奧原希望交手。