MLB》費城人準備好了 老闆：「即將大撒幣，就算有點蠢」

費城人在8月中讓出國東王座，隨後與季後賽漸行漸遠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人老闆米道頓（John Middleton）近日受訪時不諱言，今年冬天球隊可能會「花一點蠢錢」去補強。

這是否代表證實了今年炒得沸沸揚揚的消息，費城將一次網羅自由市場最大咖的哈波、馬查多，米道頓進一步說：「我不知道你在說誰，」他回應，「但我們會花錢。」

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明年費城人的團隊薪資只有6890萬美元，大聯盟排第19名，2020年則只有5068萬美元、2021年更是暴跌至1510萬美元，距離費城人上一次奪下世界大賽冠軍的2008年已經十年了，當年團隊薪資是9830萬美元。

而2011年費城更組「頂級四巨投」，先發輪值漢默斯（Cole Hamels）、李伊（Cliff Lee）、奧斯華（Roy Oswalt）和哈勒戴（Roy Halladay）一字排開超級豪華，團隊薪資達1.6億。這意味著財力頗為雄厚的費城人，今年真的有很大的薪資彈性可以發揮。

今年冬天，除了哈波和馬查多，費城人也有可能出手網羅市場上的優質先發孔賓（Patrick Corbin ）、凱可（Dallas Keuchel），或是強力後援金布瑞（Craig Kimbrel）等人。

米道頓說：「我們沒有明確要一個人，例如一個第八局的佈局左投之類的，因為我們陣容有很多地方需要補強，像是先發投手、牛棚啦、打擊啦。」

「能有機會用不同方式去探索是很好的事情，但同時也很難，因為真的有太多選擇了，還有很多事情需要評估。」米道頓說，「現在每一個球員都是我的自由球員！」