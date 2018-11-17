NBA》厄文主場轟43分雙十寫紀錄 綠衫軍退暴龍奪2連勝

厄文在主場轟進43分、11助攻，率隊擊敗暴龍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部大西洋組前2強暴龍與塞爾提克今天交手，綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）在主場轟下本季新高的43分、11助攻，率隊在延長賽以123：116擊敗東部龍頭暴龍勇奪2連勝，也賞了對手3連敗。

綠衫軍上半場靠著厄文18分的挹注下，以54：52兩分領先暴龍，進入第三節後，暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）挺身而出連拿5分，打出一波7：0攻勢超前，塞爾提克一路緊咬，厄文在第四節再度大顯神（Jayson Tatum）威，單節狂灌15分，讓戰況呈現拉鋸，塔圖姆在末節48.7秒灌籃追到2分落後，海沃德（Gordon Hayward）關鍵2罰全進，以107：107扳平戰局，雷納德最後一擊失手，比賽因此進入延長賽。

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暴龍兩大戰將格林（Danny Green）和西亞卡姆（Pascal Siakam）先後犯滿畢業，厄文、海沃德和塔圖姆在延長賽合力打出12：5的攻勢，雷納德獨木難撐，塞爾提克終場在延長賽以123：116力克暴龍。

厄文攻下本季新高的43分、11助攻的雙十成績，成為隊史自1992年傳奇名將「大鳥」柏德（Larry Bird）後，首位在主場完成這樣壯舉的球員，塔圖姆貢獻21分7籃板，而海沃德則有15分、5籃板、5助攻和4抄截的全能表現；暴龍以雷納德的31分、15籃板最佳，伊巴卡（Serge Ibaka）攻下全隊次高的21分，主控羅利（Kyle Lowry）12投3中，只有14分、7助攻。

雷納德（右）攻下全隊最高的31分、15籃板，仍難挽頹勢。（法新社）