網球》費爸戰德小鮮肉、喬帥拚南非老冤家 倫敦年終賽4強底定

費德爾將挑戰職業男網百冠。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2018年ATP年終總決賽在倫敦O2體育館進行，歷經分組預賽捉對廝殺，4強組合已經出爐。賽史最多6度封王的瑞士老將費德爾（Roger Federer）先戰德國小鮮肉茲維瑞夫（Alexander Zverev）；回鍋的世界球王、塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）對決南非長人安德森（Kevin Anderson），決定壓軸爭冠門票誰屬。

21歲的小茲維列夫火力全開，7：6（7：5）、6：3力退208公分的美國巨人伊斯納（John Isner），戰績2勝1負取得分組第2出線，這也是日耳曼人氣新秀首晉年終賽前4，即將面對37歲的職業男網99冠現役傳奇費爸，老少龍爭虎鬥精彩可期。

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至於已5度年終賽稱霸的喬帥，則延續預賽連勝手感，堅實接發球防線化解2014年美網冠軍的克羅埃西亞「重砲手」西利奇（Marin Cilic）重砲轟炸，最終7：6（9：7）、6：2取得3戰全勝，喬帥穩居分組首席挺進準決賽，再度遭遇203公分的安德森。冤家路窄的雙雄已經交手8回，包括今年溫布頓草地大滿貫決賽以及上海名人賽8強，喬帥現挾7連勝遙遙領先。

世界球王喬科維奇。（資料照，歐新社）

茲維瑞夫。（資料照，歐新社）

安德森。（資料照，法新社）