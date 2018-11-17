棒球》包場請200名罕病兒看「後勁」 王建民為小朋友打氣

〔記者倪婉君／台北報導〕「看到小朋友都不放棄，就想來這邊給他們多點鼓勵。」王建民今天出席第16屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮，希望給罕病兒及他們辛苦的父母親加油打氣，也將包場請200名罕病兒看個人紀錄片「後勁」。

旅美投手王建民（左）17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

罕見疾病獎助學金頒獎典禮於今日下午1時在福華飯店舉行，特別邀請王建民、亞運國手姜建銘，以及目前在台北城市科技大學任教的曹竣崵出席頒獎。儘管王建民稍晚還將為入圍金馬獎最佳紀錄片出席典禮，但他仍決定現身，為今年得獎的304名傑出罕病學子打氣。

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旅美投手王建民、亞運國手姜建銘出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

之前也和罕病兒接觸過，王建民對於小朋友不放棄的精神相當感動，也很能體會他們的父母親有多辛苦，「跟我們在球場上是一樣的道理，要不斷的付出，才有看到一個成果，對這邊的小朋友而言，父母對他們付出這麼多，希望他們可以趕快健康起來。」

3年前受好友曹竣崵之邀，王建民開始投身關懷罕病兒的活動，「跟曹大帥一起去看這些小朋友，陪他們做遊戲。」他也希望這些小朋友能夠快快樂樂，「不要有壓力，也不要去受限。」在頒獎開始前，王建民也幫罕病兒童簽名、合照，儘管已經超過頒獎時間，他仍來者不拒，希望能讓他們都能開心。

旅美投手王建民（左起）、教練曹竣崵與亞運國手姜建銘。（記者張嘉明攝）

此外，王建民已經訂好12月23日在信義區影城包場，邀請200名罕病兒觀看他的紀錄片「後勁」。他今年還提供在皇家隊的球衣與釘鞋，為罕見疾病基金會募得100萬元善款。

旅美投手王建民出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」，現場為小球迷簽名。（記者張嘉明攝）

旅美投手王建民出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

旅美投手王建民、亞運國手姜建銘出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

旅美投手王建民（左）17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

旅美投手王建民（左）17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

旅美投手王建民（左）17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

旅美投手王建民（左）17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）

旅美投手王建民（左）17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」，親自頒獎給得獎人，獲得傑出才藝獎的段聿南（右）激動掉淚。（記者張嘉明攝）