羽球》激鬥90分鐘 南韓一哥孫完虎力退球王桃田賢斗晉決賽

孫完虎晉級香港公開賽男單冠軍戰。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕香港公開賽男單4強戰，今天日本球王桃田賢斗與世界排名第6的南韓一哥孫完虎激戰90分鐘才分出勝負，孫完虎後來居上以18：21、21：16、21：19力退桃田，取得他個人今年首張巡迴賽冠軍戰門票。

雙方過去交手9次，桃田5勝佔上風，本場一開賽桃田率先取得13：8領先，不過孫完虎急起直追，戰到17平，其中一記反拍回擊，直接貼著球網落地，讓桃田當場凝結在原地，觀眾拍手叫好，孫完虎也與桃田致意。不過最終首局桃田仍以21：18拿下。

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第二局比數更膠著，桃田也在一次多拍來回中，魚躍防守救球加上超高速回擊，但是孫完虎沒有放棄，最終21：16拿下第二局追平比數。到了決勝局，連續4天都打三局的桃田氣力放盡，最終21：19讓出比賽，孫完虎取得決賽門票。

桃田賢斗激戰三局敗北。（歐新社）

桃田氣力放盡。（歐新社）