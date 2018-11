羽球》激鬥90分鐘 南韓一哥孫完虎力退球王桃田賢斗晉決賽

孫完虎晉級香港公開賽男單冠軍戰。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕香港公開賽男單4強戰,今天日本球王桃田賢斗與世界排名第6的南韓一哥孫完虎激戰90分鐘才分出勝負,孫完虎後來居上以18:21、21:16、21:19力退桃田,取得他個人今年首張巡迴賽冠軍戰門票。

雙方過去交手9次,桃田5勝佔上風,本場一開賽桃田率先取得13:8領先,不過孫完虎急起直追,戰到17平,其中一記反拍回擊,直接貼著球網落地,讓桃田當場凝結在原地,觀眾拍手叫好,孫完虎也與桃田致意。不過最終首局桃田仍以21:18拿下。

請繼續往下閱讀...

Sweet and close to the net #badminton #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/pgw7vhN7he

第二局比數更膠著,桃田也在一次多拍來回中,魚躍防守救球加上超高速回擊,但是孫完虎沒有放棄,最終21:16拿下第二局追平比數。到了決勝局,連續4天都打三局的桃田氣力放盡,最終21:19讓出比賽,孫完虎取得決賽門票。

Can you believe it? The Amazing Momota #badminton #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/Gi6jkIakhh