羽球》戴資穎今晚拚香港賽決賽門票 奧原希望期待再戰小戴

戴資穎。（資料照，記者劉信德攝）
〔體育中心／綜合報導〕香港羽球公開賽四強戰，世界球后戴資穎預計今天晚間8時將碰上日本好手奧原希望，力拚決賽門票。奧原希望也在個人社群媒體IG發文，表示期待和戴資穎對決。
奧原希望昨在八強賽以3局擊敗非種子選手泰國好手磋楚翁（Pornpawee Chochuwong），晉級四強。她昨在IG發文表示，「晉級到四強了，我昨天輸掉第二局，但我讓我的腦袋保持冷靜、修正戰術。我期待和戴資穎對決。」
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戴資穎生涯和奧原希望交手過7次，取得4勝3敗的對戰優勢，上次兩人對決是在今年8月的雅加達亞運，當時小戴以直落二贏球。
奧原希望目前排名世界第六，去年曾奪得世錦賽冠軍，今年賽季她拿下泰國公開賽、韓國公開賽等巡迴賽冠軍。上週的福州賽，奧原希望則獲得亞軍。
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. Come on semifinals. I lost the 2nd game. But I kept my head cool. I could fix tactics. I'm looking forward to playing with Tai Tzu Ying. I'll try and enjoy!! . 準決勝に進出！2ゲーム目取られても冷静に修正できました。明日は世界ランク1位のタイツーイン選手と。挑戦します！！ . #hongkongopensuper500 #badminton #nozomiokuhara #semifinals #tryandenjoy
日本好手奧原希望。（資料照，歐新社）