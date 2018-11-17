棒球》連兩年擔任投手營助教 王建民為魔法學校「催票」！

旅美投手王建民17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」，親自頒獎給得獎人。（記者張嘉明攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕旅美名將王建民目前擔任富邦悍將客座投手教練，他在28日展開的中職專業棒球訓練營也將連兩年擔任助教，今天得知目前報名情況不如去年後，也為「魔法棒球學校」催票。

「中職聯盟很努力地幫佛州棒球農場系統引進台灣，希望更多人能夠來參加。」王建民自己就是這套系統的受惠者，他也曾經排斥「入學」，但上完課之後，不但找回球速，也於前年在皇家譜出重返大聯盟的勵志故事，因此他樂於連兩年擔任助教，就是希望更多教練和選手能有收穫。

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「2018中華職棒中國信託專業棒球訓練營」28日起於國立體育大學展開為期10天的訓練，前5天就是王建民擔任助教的投手營，後5天則是打擊營。不管是投手或打擊營，授課對象都將教練和選手分開，佛州農場創辦人蘇利文過去從未曾先辦教練，再辦投手營，他表示這是和中職討論過後的決定，去年首次施行後效果不錯，認為這樣更能有效整合。

只是目前訓練營的報名情況不如去年，聯盟也將截止日期延後至20日。報名詳情請見網站：http://www.cpbl.com.tw/2018CPBLBC/。

旅美投手王建民17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）



旅美投手王建民（左起）、教練曹竣崵與亞運國手姜建銘等，17日出席罕見疾病基金會「第16屆罕病獎助學金頒獎典禮」。（記者張嘉明攝）