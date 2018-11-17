SBL Live》金酒新洋將貝斯遭驅逐 裕隆69：45金酒

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 裕隆 21 22 26 69 金酒 17 12 16 45

第四節

第三節

呂政儒開局飛身上籃得分。蘇奕晉在籃下進攻造成桑尼犯規。金酒三分球持續不進。呂政儒在三分線完成漂亮的四分打。金酒暫停後，貝斯、于煥亞投進三分球。周柏臣在籃下挑戰夏普，造成夏普犯規。周柏臣兩罰都進。郭昭男三分球進算加罰，不過罰球未進。貝斯因技術犯規，遭判罰出場。泰瑞投進三分球。第三節結束，裕隆69：45金酒。

第二節

盧冠良外線發揮，幫助球隊拉開差距。夏普籃下進攻，造成防守犯規，獲得兩罰全進。呂政儒埋伏底線三分球進。胡凱翔再上籃得分，金酒喊出暫停。余純安暫停過後馬上上籃得手。金酒手感不佳，幾波進攻均未得分。胡凱翔上籃造成金酒犯規。陳靖寰妙傳，貝斯灌籃得分。第二節結束，裕隆43：29金酒。



請繼續往下閱讀...

陳靖寰運球突破對手防守（記者陳志曲攝）

貝斯跳起爆扣（記者陳志曲攝）

第一節

今天才抵達台灣的貝斯，一開賽就飆出一顆三分球，幫助球隊開胡。雙方一開賽手感不佳，裕隆目前以4：3領先金酒。 陳靖寰接到蘇奕晉妙傳，籃下完成三分打。貝斯、陳靖寰各秀出漂亮上籃。金酒10：6裕隆。桑尼一計上籃造成夏普犯規。桑尼兩罰都進後，追近比數到12：10。泰瑞在禁區又獲得兩罰全進。裕隆追平比數。陳靖寰在暫停後，投進一顆三分球。桑尼在禁區跳投，造成夏普犯規進算加罰。于煥亞投進三分球。泰瑞在籃下快攻進算加罰，弟一節時間終了，裕隆以21：17暫時領先。

裕隆新洋將桑尼進攻籃框（記者陳志曲攝）

泰瑞飛身拋投（記者陳志曲攝）

金酒洋將夏普進攻籃框（記者陳志曲攝）

賽前

SBL超級籃球聯賽今天在桃園巨蛋體育場點燃戰火，下午5點由金酒對決裕隆。金酒洋將杰倫本季提前報銷，球團緊急找來詹姆斯，但已確定趕不上開幕戰，今只能靠夏普苦撐，主帥吳俊雄期待本土當自強，撐過單洋將的過渡期。

相關請見：開幕戰呷重鹹 SBL今晚桃蛋見