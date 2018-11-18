平鎮拚黑豹旗三連霸 今日賽事預告與轉播

平鎮挑戰三連霸（資料照，記者簡榮豐攝）

自由體育為您獻上精采賽事預告與轉播！

NBA今天有三場的賽事轉播，早上九點半，衛冕軍勇士要對上獨行俠，勇士D.格林（Draymond Green）因傷可能缺席此戰，柯瑞（Stephen Curry）續掛免戰牌，東契奇（Luka Doncic）能不能帶領球隊拿下勝利，我們拭目以待。接下來還有兩場比賽，分別是雷霆要對上太陽，湖人對戰魔術，喜愛籃球的朋友不要錯過囉。

SBL第二天賽事開打，首先下午三點，傳統勁旅達欣與台啤要進行對戰，接下來昨日吞敗的金酒要對上台銀，力求首勝；晚上七點半，昨日雙雙取勝的富邦與裕隆將要對決，喜愛SBL的球迷朋友們，不要錯過囉。

請繼續往下閱讀...

黑豹旗賽事來到最後的白熱化階段，衛冕軍平鎮將面對到穀保家商，兩隊都是傳統棒球名校，若平鎮此戰再拿下，將會創下三連霸平鎮王朝，究竟穀保家商能不能挺住壓力，力克衛冕軍呢，熱血的學生棒球賽，千萬不要錯過囉。

香港羽球公開賽到了決賽階段，女單決賽將由日本好手奧原希望對上泰國一姊依瑟儂，爭奪冠軍寶座；而男單決賽則是由日本選手西本拳太對決南韓孫完虎。精彩的羽球賽事，球迷朋友們請鎖定轉播囉！

香港羽球公開賽

14:00 決賽 愛爾達體育3台

NBA

09:30 勇士@獨行俠 緯來體育

10:00 雷霆@太陽 愛爾達體育1台

12:00 湖人@魔術（D-LIVE）緯來體育

SBL

15:00 達欣@台啤

17:00 金酒@臺銀

19:30 富邦@裕隆

轉播：WinTV綜合台、 麥卡貝

黑豹旗冠軍戰

14:00 穀保家商@平鎮高中

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台