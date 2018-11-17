羽球》情侶攜手晉級破局 成池鉉不敵泰國依瑟儂

〔記者卓佳萍／綜合報導〕超級500系列香港羽球公開賽女單四強戰，南韓一姐成池鉉面對泰國名將依瑟儂，前役成池鉉男友孫完虎力克球王桃田賢斗晉級決賽，隨後成池鉉出賽，與依瑟儂展開3局激戰，但可惜，以21：10、11：21、17：21落敗，無緣與男友一起晉級。

成池鉉、孫完虎堪稱南韓羽壇神鵰俠侶，兩人是目前南韓單打代表性人物，孫完虎年初受到傷勢影響，近期有漸入佳境趨勢，不僅打敗今年狀態最夯的桃田賢斗，也是今年首度闖進決賽。

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世界排名第10的成池鉉今年巡迴賽一直無緣決賽，今天四強賽面對宿敵依瑟儂，成池鉉很快拿首局，次局依瑟儂以6：0反撲，擴大差距，扳平局數。

決勝局雙方不斷拉鋸，直到17平手後出現分水嶺，依瑟儂連下4分，為69分鐘激戰畫下句點。

依瑟儂進決賽後，對手將是戴資穎、日本奧原希望勝方。

泰國好手依瑟儂晉級決賽。（歐新社）

泰國好手依瑟儂晉級決賽。（歐新社）

泰國好手依瑟儂3局逆轉，晉級決賽。（歐新社）

南韓一姐成池鉉輸球。（歐新社）

南韓一姐成池鉉輸球。（歐新社）

泰國好手依瑟儂逆轉贏球，闖進冠軍戰。（歐新社）

泰國好手依瑟儂擊敗南韓一姐成池鉉，闖進決賽。（歐新社）