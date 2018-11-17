全國桌球賽》李佳陞／鄭先知甜蜜復仇 首座混雙冠軍入手

一銀李佳陞（左）和國泰鄭先知，在全國桌球錦標賽混雙決賽，逆轉擊敗尋求衛冕的洪子翔／林珈芝，完成甜蜜復仇。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕一銀好手李佳陞和國泰女將鄭先知，今天在107年全國桌球錦標賽混雙決賽，以4:2逆轉擊敗尋求衛冕的合庫組合洪子翔／林珈芝，首度聯手在全國賽奪冠，也完成甜蜜復仇。

李佳陞／鄭先知去年一路殺進決賽，最後在冠軍戰以直落四被洪子翔／林珈芝橫掃。今年李鄭配捲土重來，前兩輪先後以4:2力克兩組合庫組合馮翊新／許慧純、王泰崴／方思涵，四強賽再以4:1解決蔡淳佑／李昱諄。

請繼續往下閱讀...

決賽再度遭遇洪子翔／林珈芝，李佳陞／鄭先知前三局還是以11:6、9:11、5:11居下風，但第四局起情勢匹變，李鄭配主導比賽節奏，以11:9、11:9、11:7連下3局逆轉。

這也是李佳陞繼2014年和廖振珽奪下男雙冠軍後，生涯第二座全國賽冠軍。三度摘下女雙冠軍的鄭先知也贏得個人第一座混雙冠軍。

原本奪冠呼聲最高的林昀儒／鄭怡靜，因鄭怡靜來不及從日本趕回來參賽，剛打完瑞典和奧地利公開賽的林昀儒也還在調整狀態，臨時向大會請假，錯失首度合體的機會。

李佳陞（左）和鄭先知，在全國桌球錦標賽混雙決賽，逆轉擊敗洪子翔／林珈芝。（桌協提供）

洪子翔（右）／林珈芝連兩年闖進全國錦標賽混雙決賽。（桌協提供）