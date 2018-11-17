海碩盃》「美麗戰爭」莉絲姬大逆轉 睽違4年重返女單決賽

德國「微笑殺手」莉絲姬逆轉贏球，睽違4年重返海碩盃女單決賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金12.5萬美元（約385萬台幣）的台北海碩盃女網賽，德國「微笑殺手」莉絲姬（Sabine Lisicki）後勁十足，1：6、6：3、7：5大逆轉俄國第6種子蒂雅琴珂（Vitalia Diatchenko），莉絲姬不但於「美麗戰爭」中面子、裡子雙贏，更睽違4年重返女單決賽。

本屆單打最受矚目的兩大人氣美女，今於台北小巨蛋粉墨登場，也是近兩屆選手之夜的「最佳造型獎」得主狹路相逢。今年得獎的莉絲姬外型與球技兼俱，強忍腿傷轟出6記愛司，歷經2小時8分鐘的3盤大戰，後來居上氣走了上屆獲獎的蒂雅琴珂，樂得這位全球女網發球時速最快紀錄保持人淚灑現場，週日即將與「泰國一姊」康坎（Luksika Kumkhum）爭后。

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莉絲姬是2013年溫布頓大滿貫女單亞軍，但29歲的她近年飽受傷勢所苦，海碩盃參戰仍待找回狀況，4強戰她率先破發後失誤連連，倒丟6局意外讓出首盤；所幸次盤莉絲姬適時調整回穩，第4局破發超前，硬是扳回一城。決勝盤莉絲姬3：0開局，輪到蒂雅琴珂喊出傷停治療右肩，重返球場甚至連趕3局追平，雙方僵持至5：5時，老經驗的莉絲姬第11局關鍵突破，順勢鎖定決賽門票，這也是她自2014年9月香港之後，再度問鼎金盃。

德國「微笑殺手」莉絲姬逆轉贏球，睽違4年重返海碩盃女單決賽。（大會提供）

德國「微笑殺手」莉絲姬逆轉贏球，睽違4年重返海碩盃女單決賽。（大會提供）