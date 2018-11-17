澳職》許基宏單場揮三支長打、一日敲4安 申皓瑋沒表現

效力於俠盜隊的台灣好手許基宏打擊大爆發，一日共敲4支安打，包含3支二壘安打。（圖片取自澳職官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕澳職布里斯本俠盜隊今天和阿德雷德鯊魚隊進行雙重賽，效力於俠盜隊的台灣好手許基宏打擊大爆發，一日共敲4支安打，包含雙重賽第二戰單場3支二壘安打、2打點，幫助俠盜隊單日奪2勝。

俠盜隊和鯊魚隊今進行雙重賽之故，兩場都只打七局。首戰許基宏先發守三壘擔任第三棒，4打數敲1安打，吞1次三振，球隊靠著布萊克利（Travis Blackley）5局飆6次三振失1分好投，終場以7：1獲勝。

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而雙重賽第二戰，許基宏仍擔任第三棒先發三壘手，首局俠盜隊開路先鋒坎貝爾（Andrew Campbell）敲陽春砲得分，接著許基宏敲二壘安打，並靠隊友Wade Dutton安打回來得分，俠盜隊再靠Ryan Battaglia的高飛犧牲打添分，單局攻3分。

第三局許基宏再敲二壘安，但球隊打線後續無攻勢。第五局許基宏敲飛球出局，但他在第六局敲帶有2分打點二壘安打，讓他的澳職首打點出爐。該局俠盜隊共打進4分，終場就以7：1贏球，俠盜隊單日收下2勝；賽後許基宏的打擊率也提升到0.333。

效力於雪梨藍襪隊的申皓瑋今天3打數沒有表現，獲得1次保送、吞1次三振，打擊率降至0.364。球隊終場以4：1擊敗吉朗韓國隊（Geelong-Korea）。