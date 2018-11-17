黑豹旗》李晨薰完封勝 平鎮挑戰3連霸差1勝

平鎮李晨薰完封勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕黑豹旗4強戰，平鎮高中迎戰高苑工商，平鎮先發投手李晨薰展現王牌身手，完封8局未讓高苑工商得到任何1分，平鎮打線8局下把握高苑換投打出大局，單局得6分，終場10:0提前8局擊敗高苑工商。

李晨薰帳面上主投8局無失分，投球數正好100球，他說，若比賽還有第9局，教練也預計讓他投完這場比賽，「這場比賽臨場狀況就覺得還不錯，也是第1次投這麼長局數。前面分數沒拉開，也是按照自己的節奏投。」

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高苑工商難以從李晨薰手中取分，但比數也咬得緊，高一的邱駿威先發4局失1分，投球內容獲總教練李來發盛讚：「今天表現不錯，高一就有膽量，應該是我們未來的王牌。」

平鎮總教練吳柏宏則說，兩隊先發投手表現都很好，加上兩隊守備也都攔下可能形成安打的球，導致分數遲遲無法進帳，「大概6、7局時，有跟球員信心喊話，說只要能突破他們的投手林逸達，我們就算成功了，剛好就在那局找到突破的機會。」

平鎮李晨薰完封勝。（記者林正堃攝）

平鎮打進冠軍戰。（記者林正堃攝）

高苑先發投手丘駿威吞敗。（記者林正堃攝）

李灝宇打回平鎮第1分。（記者林正堃攝）

郭玫毅演出猛打賞。（記者林正堃攝）

何逸龍打下2分打點。（記者林正堃攝）