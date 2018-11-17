SBL》土洋搭配來電 裕隆宰金酒首戰就開胡

裕隆呂政儒（中）拿下本土球員最高分。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕第16季SBL開幕戰今天於桃園巨蛋登場，首戰由裕隆對上金酒，這也是推動雙洋將制度的第一場比賽，裕隆、金酒首節都放上兩名洋將，裕隆洋將桑尼獲得全隊最高20分、泰瑞與呂政儒都有14進帳，終場以85：67，開季首戰就贏球，裕隆教練李啟億也收下執教首勝。

金酒熱身賽只有一名洋將可用，今天登錄兩名洋將，除了夏普以外，新洋將是抵台不久的貝斯（Paris Bass），兩人身高都超過200公分，首節發揮優勢，只是裕隆桑尼、泰瑞相對靈活，屢屢切入禁區，首節取得個位數領先。

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次節兩隊都回到最初單洋將模式，調度上與本土發揮較為順暢，裕隆本土球星呂政儒連下2個3分球，助隊把比數從個位分差拉到雙位數。

下半場易籃後，呂政儒手感持續火燙，搭配桑尼也贊助火力，一度超前達20分。第三節剩1分21秒時，金酒新洋將貝斯因吞下第二次違犯運動道德犯規，遭驅除出場。末節金酒後繼無力，裕隆終場以18分差獲勝。

李啟億談到執教首勝，他直言很開心，也稱讚球員都表現得很好，對方洋將剛到，感覺還不太適應，配合沒那麼好。

新北裕隆桑尼進攻籃框。（記者陳志曲攝）

新北裕隆桑尼（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

裕隆洋將桑尼（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



新北洋將裕隆泰瑞（右）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

金門酒廠洋將貝斯（右）飛身爆扣。（記者陳志曲攝）

金門酒廠洋將貝斯飛身爆扣。（記者陳志曲攝）

金門酒廠洋將貝斯吃下二次技術犯規退場。（記者陳志曲攝）

金門酒廠陳靖寰（左）運球突破新北裕隆呂政儒（右）。（記者陳志曲攝）

裕隆拿下首場勝利。（記者陳志曲攝）

破千球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

