黑豹旗》雙左投林子崴、王彥程壓制 穀保明和平鎮爭冠

穀保先發投手林子崴。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕黑豹旗4強晚場賽事，穀保家商迎戰高雄強權普門中學，雙方勢均力敵，打出一場投手戰。穀保家商打線受對手壓制僅得2分，不過兩任投手林子崴、王彥程都投得出色，終場就以2:1險勝對手，明和平鎮高中爭冠。

穀保家商總教練周宗志指出，打線熄火是比賽打得緊繃原因之一：「中心打線發揮不多，加上幾次短打戰術沒有成功。不過兩任投手狀況都很好，子崴投球一向穩定，投球局數也在教練團計畫之中。」

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林子崴主投6局、王彥程後援3局，兩人合計僅失1分非自責分。不過，王彥程7局時接替登板，8局面對首位打者時卻一度因抽筋跌坐在地，驚動穀保教練團和防護員，經過立即治療後，王彥程面對8、9兩局合計6位打者未被擊出安打，9局下還上演連3次三振。

王彥程說，當下瞬間抽筋，只得趕緊治療：「想辦法讓身體放鬆一點，不過還是想完成投球任務，沒想過要退場。」

穀保先發投手林子崴。（記者林正堃攝）

穀保投手王彥程。（記者林正堃攝）

穀保投手王彥程。（記者林正堃攝）

穀保搶進冠軍戰。（記者林正堃攝）

普門鄭宗哲盜本壘遭刺殺出局。（記者林正堃攝）

穀保邱智呈盜二壘遭普門鄭宗哲刺殺出局。（記者林正堃攝）

普門先發投手鍾瀚霖。（記者林正堃攝）

穀保邱智呈安打。（記者林正堃攝）

普門鄭澔。（記者林正堃攝）