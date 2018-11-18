足球》沒C羅也沒差！葡萄牙提前晉歐國聯賽4強

葡萄牙慶祝晉級。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲國家聯賽第5輪，義大利坐鎮聖西羅球場迎戰葡萄牙，義大利門將多納魯馬（Antonio Donnarumma）在下半場演出神撲球，保住藍衫軍在聖西球場羅的不敗金身，最終雙方以0：0握手言和，葡萄牙在沒有C羅助陣的情況下，也確定提前晉級4強。

上半場第5分鐘，義大利前鋒因西涅（Lorenzo Insigne）得球後在禁區外圍起右腳遠射，但葡萄牙門將帕特里西歐（Rui Patricio）反應迅速直接擋下，前點的前鋒伊莫比萊（Ciro Immobile）也無法破網，藍衫軍錯失先馳得點的機會。

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比賽來到下半場第76分鐘，葡萄牙中場卡瓦留（ William Carvalho）在禁區附近嘗試一腳遠射轟門，但被義大利門將多納魯馬神勇撲出，終場兩隊以和局收場。

俄羅斯世界盃結束後，葡萄牙並沒有徵招C羅，但葡萄牙仍靠著團隊戰力與防守，成功在小組突圍。目前少賽1場的葡萄牙以2勝1平、7積分提前晉級4強。而義大利4場比賽踢完，僅攻進2球，以5分名列第2位，進攻問題仍有待解決。

伊莫比萊此役仍無法破網。（法新社）

因西涅錯失進球機會。（路透）

葡萄牙中場卡瓦留（右）。（歐新社）

義大利門將多納魯馬。（路透）