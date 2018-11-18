ATP年終賽》費爸無緣衝擊生涯百冠 比賽一意外成焦點

費德爾年終賽止步四強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲瑞士天王費德爾（Roger Federer）以小組賽分組第一闖年終賽四強，不過，關鍵之戰卻以5：7、6（5）：7敗給德國新星小茲維瑞夫（Alexander Zverev），無緣決賽，而比賽還出現一意外事件，成為眾人賽後討論話題。

費德爾與小茲維瑞夫首盤形成你來我往的拉鋸戰，兩方都各自保發，然而，費德爾卻在第12局的發球局表現大失常，一口氣連掉4分以5：7讓出第一盤。

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費德爾雖在第二盤率先破掉對手發球，沒想到第4局馬上遭到回破，2人將戰線拉至搶七，關鍵時刻卻出現任誰都沒想到的劇情，費德爾4：3領先之際，球僮卻發生不小心掉球的意外，導致這一分必須重打，而費德爾在4：5落後時一記網前回擊掛網讓出關鍵一分，終場以5：7在搶七落敗。

費德爾向主審詢問球僮掉球意外。（歐新社）

此意外也成為球迷討論的話題，當時站在底線後發的球僮，球就從他手中掉出，按照規則這一分的確該重打，不過現場球迷卻對小茲維瑞夫送出噓聲，費德爾賽後也被問到此事。

「我知道有球迷對於這樣的結果沮喪，但小茲維瑞夫不該這樣被對待。」費德爾說，「他也在網前握手時跟我致歉，我跟他說：『不要這麼說，你沒什麼好道歉，這不是他的錯，恭喜贏了這場比賽，你表現得很好』，其實他真的沒什麼錯，當下他停下來只是說出了事實，他覺得這影響到這一分，規則也確實是如此，你看了重播也是這樣的結果。」

而另一場四強賽結果稍早出爐，球王喬科維奇（Novak Djokovic）以2個6：2擊敗安德森（Kevin Anderson），他將與小茲維瑞夫爭奪年終賽冠軍。

小茲維瑞夫決賽對決喬科維奇。（歐新社）