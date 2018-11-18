足球》鳥你是不是隊友！內馬爾這舉動又引爭議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巴西昨在友誼賽中以1：0小勝烏拉圭，不過除了勝負外，巴西球星內馬爾（Neymar）與烏拉圭前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）這兩名巴黎聖日耳曼隊友在場上的插曲也引人關注。

比賽進行到下半場第85分鐘，內馬爾在邊線盤球，卡瓦尼上前爭球並撞倒了內馬爾，只見這名巴西球星痛苦的倒在地上，表情相當誇張，隨後裁判也給了卡瓦尼一張黃牌。

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值得注意的是，當卡瓦尼走上前要把內馬爾拉起來時，內馬爾相當不領情，直接甩開了卡瓦尼的手，嘴裡還念念有詞，卡瓦尼也只能無奈的把球丟給內馬爾，而兩人的互動也讓人感覺到似乎仍有矛盾存在。

事實上，兩人不合的傳聞早已不是秘密，內馬爾剛剛加盟巴黎聖日耳曼時，兩人就曾在場上爭執主罰12碼的人選，也一度讓球隊更衣室相當緊張，如今又在友誼賽上鬧出小插曲，也讓雙方不合的傳言再次被拿來討論。

卡瓦尼與內馬爾。（法新社）

兩人不合的傳言又再度被拿來討論。（路透）