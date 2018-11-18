NBA》「絕對沒有選邊站」 勇士老闆說話了

杜蘭特和D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕11月13日勇士作客快艇，快艇在延長賽中擊敗衛冕軍勇士，賽後在勇士更衣室，杜蘭特（Kevin Durant）和D.格林（Draymond Green）發生了嚴重的爭執，隨後D.格林因為爆粗口，被勇士禁賽一場，此時外界的交易聲浪頻傳，因為杜蘭特合約即將到期，又發生跟D.格林的口角事件，是否續留勇士還是未知數。

今天勇士老闆拉克（Joe Lacob）出來說話了，他表示並不是外界所傳言的那麼嚴重，「我們並沒有在選擇誰，更沒有站在誰那邊。」勇士老闆拉克說道，他認為杜蘭特和D.格林發生的這件事只是管理上出現小小的問題，他正在和勇士總教練柯爾（Seve Kerr）「非常恰當的」處理這件事，此外他也表示，他和兩人都有密切的連絡，也都保持著相當良好的關係。

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自從拉克2010年接管勇士以來，他已經看著勇士拿下三座冠軍，他並不擔心球隊，「我認為沒有任何理由感到不安。我們處於第一名的位置，當你處於領先地位時，每個人都會處處針對，不僅是在球場上，還有球場外。我們必須理解這一點，我們所能控制的就是我們的行為和做法，記者所寫的並不是真的完全正確。」拉克說道。