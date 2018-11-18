NBA》第四節大爆發 快艇逆轉破籃網

快艇第四節大爆發，擊敗籃網收下4連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期狀況不錯拿下3連勝的快艇，今天作客布魯克林籃網，快艇在兩位前鋒加林納里（Danilo Gallinari）以及T.哈里斯（Tobias Harris）全場合拿55分的帶領下，以127：119擊敗籃網，拿下4連勝。

加林納里拿下全場最高的28分3籃板2助攻。（法新社）

前三節打完兩隊分數差距不大，只有在第二節中段，籃網的連續得分，將兩隊分數拉開至15分差距，但快艇很快的止血，沒有讓分數差距繼續擴大，並且將比分差距慢慢縮小，三節打完籃網以97：90帶著7分領先進入決勝節，末節剛開始，快艇隊替補L.威廉斯（Lou Williams），以一記中距離跳投得分，帶起快艇的反撲氣燄，他在第四節一個人就拿下了九分，面對快艇來勢洶洶的反撲氣息，籃網在第四節卻找不到進攻節奏，頻頻無法得分，最後快艇以127：119在籃網主場拿下比賽勝利。

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L.威廉斯第四節帶起球隊反撲氣燄。（法新社）

今天快艇加林納里拿下全場最高的28分3籃板2助攻，T.哈里斯則貢獻27分8籃板3助攻，而L.威廉斯16分1籃板5助攻，哈瑞爾（Montrezl Harrell）16分10籃板1助攻，中鋒葛托特（Marcin Gortat）10分8籃板。

T.哈里斯則貢獻27分8籃板3助攻。（法新社）

而籃網方面，中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）拿下全隊最高24分11籃板2助攻，D.羅素（D'Angelo Russell）23分3籃板10助攻，J.哈里斯（Joe Harris）19分1籃板4助攻，克拉布（Allen Crabbe）15分4籃板1助攻，汀維迪（Spencer Dinwiddie）11分4籃板7助攻。

J.艾倫拿下全隊最高24分11籃板2助攻。（法新社）