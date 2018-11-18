NBA》米契爾、魯比歐聯手砍48分 爵士擊潰綠衫軍終止2連敗

米契爾攻下全場最高28分。（USA TODAY SPORTS）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天坐鎮主場迎戰爵士，爵士靠著後衛米契爾（Donovan Mitchell）與魯比歐（Ricky Rubio）聯手轟下48分，終場以98：86擊敗塞爾提克，同時終止2連敗，重新回到5成勝率。

上半場打完爵士取得5分領先，易籃後，米契爾連拿5分幫助球隊拉開8分。隨後綠衫軍主將厄文（Kyrie Irving）吞下本場第5次犯規，被換下場後頓時塞爾提克門戶大開，加上爵士後衛艾克森（Dante Exum）投進三分球，爵士帶著15分領先進入決勝節。

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塔圖姆僅進帳10分。（美聯社）

儘管綠衫軍在第4節靠著前鋒泰斯（Daniel Theis）與奧列耶（Semi Ojeleye）連續得分將分差縮小至13分，不過米契爾與魯比歐再次跳出來連砍2顆三分球，最終爵士在客場拿下勝利。

此役爵士全隊5人得分上雙，米契爾與魯比歐分別攻下28、20分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也拿下12分、9籃板，前鋒菲佛斯（Derrick Favors）與艾克森也分別挹注10分。反觀綠衫軍僅厄文與塔圖姆（Jayson Tatum）得分來到雙位數，全隊的三分球命中率更低到僅15.2%。

拿下勝利的爵士成功終止2連敗，重返5成勝率，目前以8勝8敗暫居西部第10名，下一場比賽將在20號早上8點挑戰溜馬。而綠衫軍近5場僅拿下2勝3敗的成績，暫以9勝7敗排在東部第5位。

魯比歐（左）拿下20分。（USA TODAY SPORTS）

厄文（左）上籃得手。（USA TODAY SPORTS）

艾克森（左）挹注10分。（美聯社）