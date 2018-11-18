NBA》「甜瓜」下一站在哪？歐尼爾建議去湖人投靠詹皇

歐尼爾建議安東尼去湖人找詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與火箭僅合作10場比賽，雙方關係就倉促畫下句點，前景充滿未知數，NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'neal）給出了建議。

安東尼下一站充滿未知數，甚至還有人建議他退休，或是往中國發展，至今僅傳出波多黎各國家籃球隊有意延攬，已經為他準備好15號戰袍。

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火箭結束與安東尼的合作關係，並沒有立即將他放入揮棄名單，而是讓他與經紀人商討並評估市場，找出最適合的下家，對此，歐尼爾也在節目《Inside The NBA》提出看法，他認為安東尼可以到湖人延續NBA生涯，「他應該去湖人，像LeBron這樣的球員知道該怎麼幫他找到定位。」

安東尼為詹姆斯同為2003年黃金梯，也曾是最佳得分機器，但今年來到火箭的火力不如預期，10場下來平均每場貢獻13.4分，而他最後一場出賽雷霆的比賽更是慘不忍睹，11次出手僅進1球，外界認為這恐怕是火箭下定決心與他分手的最大原因。

除了歐尼爾給出建議，知名記者史密斯（Stephen A. Smith）也認為轉投麻吉詹姆斯的湖人，和魏德（Dwyane Wade）的熱火都是可行方案，去海外也可以納入選項。