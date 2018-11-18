ATP年終賽》喬帥對決德小鮮肉 鎖定平賽史最高第6冠

喬科維奇力拚年終賽第6冠。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2018年ATP年終總決賽在倫敦O2體育館進入尾聲，回鍋的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）再度施展接發球功力，2個6：2化解南非長人安德森（Kevin Anderson）重砲轟炸，31歲塞爾維亞名將決賽將面對年輕10歲的德國新星小茲維瑞夫（Alexander Zverev），鎖定追平瑞士天王費德爾（Roger Federer）賽史紀錄的第6座冠軍。

東山再起的喬帥，曾於2008、12、13、14、15年5度年終賽封王，如今睽違3年重返決賽，且自預賽起4連勝1盤未失，包括6：4、6：1輕取小茲維瑞夫、生涯對戰2勝1負，氣勢正旺被各界看好一舉攻頂，對此喬帥則低調回應，畢竟日耳曼後輩準決賽強壓人氣寵兒費爸後，信心同樣爆漲，「他的發球狀態保持很好，第一發成功率高，擁有很強力量和速度，我相信決賽時，他的表現會和先前預賽時完全不同。」

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準決賽喬帥則延續今年溫布頓草地大滿貫決賽以及上海名人賽8強贏球手感，只花1小時15分鐘直落2收拾203公分的手下敗將安德森，也締造對戰8連勝。

喬科維奇擊敗南非巨人安德森。（法新社）