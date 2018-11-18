NBA》「白魔獸」技壓詹皇 魔術中止湖人四連勝

詹姆斯今天攻下22分7助攻。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近期拉出一波4連勝的湖人今天作客挑戰魔術，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖攻下22分7助攻，但仍難敵「白魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic）和主控奧古斯丁（D.J. Augustin）的內外夾擊，兩人合攻58分，率隊以130：117大勝湖人拿下2連勝。

詹姆斯首節遠投近切樣樣來，幫助球隊以31：25取得領先，魔術在次節下起三分雨，單節飆進8顆，半場結束以62：53超前，易籃後，伍切維奇肆虐禁區，單節豪取14分，更一度將差距擴大到21分差。

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湖人末節靠著替補球員反攻，史岱芬森（Lance Stephenson）挹注12分，一度將比數縮小至10分差，但仍難挽頹勢，比賽在最後2分鐘變成垃圾時間，魔術終場以130：117擊敗湖人，中止對手的4連勝。

魔術中鋒伍切維奇23投15中，攻下本季新高的36分，另有13籃板和2抄截，奧古斯丁投進3記三分彈，貢獻22分7助攻，富尼耶（Evan Fournier）則挹注15分。

詹姆斯攻下湖人全隊最高的22分和7助攻，史岱芬森拿19分，而英葛蘭（Brandon Ingram）得到17分、7助攻和6籃板。

伍切維奇繳出本季新高的36分，另有13籃板的雙十數據。（今日美國）