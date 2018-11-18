NBA》歐陸金童關鍵演出比下勇士雙星 獨行俠收4連勝

東契奇拿24分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士四巨頭一口氣少了柯瑞（Stephen Curry）和D.格林（Draymond Green），儘管杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高32分但重要時刻接連失手，讓獨行俠超級新秀東契奇（Luka Doncic）搶走風采，包括第四節最後的超前一擊，加上讀秒階段的關鍵2罰俱中鎖定勝局，最終以112：109收4連勝，這也是獨行俠自2015年以來首度擊敗勇士。

向來氣氛和諧的勇士，近日被球員內部爭執搞得烏煙瘴氣，外界對於該起爭議事件的關注度甚至高於比賽，今天賽前還宣布D.格林因傷缺席，不確定何時能夠復出，引發各界臆測。

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勇士四大巨頭一下少了2名主力後，今天面對排名倒數的獨行俠打得相當辛苦，比賽到了最後階段能難分上下，勇士一度靠著伊古達拉（Andre Iguodala）的進球在最後一分半鐘要回領先，不過，東契奇（Luka Doncic）切入拋投放進超前2分，杜蘭特在接下來2波進攻親自操刀都失手，最後只能靠犯規戰術凍結時間。

芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）2罰1中，獨行俠只有2分領先，讓握有最後一波進攻的勇士甚至有逆轉機會，然而，K.湯普森（Klay Thompson）出手未果，隊友搶籃板時還將球往外撥，讓東契奇撿到關鍵籃板，把握2罰追佳保險分。

最終勇士發動戰術，杜蘭特第2罰沒進，耶雷柯（Jonas Jerebko）搶到籃板後馬上出手被蓋火鍋，但即便進球也無法追平比分，而沒有選擇退到外線出手也讓人充滿疑惑，最終獨行俠以3分之差在主場擊敗勇士。

「歐陸金童」東契奇此役20投9中拿24分為獨行俠最佳，巴恩斯 （Harrison Barnes）23分居次，而勇士除了杜蘭特32分之外，K.湯普森有22分貢獻，勇士吞2連敗。

杜蘭特拿全場最高32分，但關鍵時刻卻接連失手。（歐新社）