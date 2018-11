NBA》沃克60分成空響 巴特勒0.3秒準三分絕殺退黃蜂（影音）

巴特勒在延長賽投進決勝三分彈。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕費城七六人新同學巴特勒(Jimmy Butler)今天作客面對黃蜂,在延長賽最後0.3秒投進準絕殺三分彈,幫助七六人終場以122:119險勝,讓黃蜂主控沃克(Kemba Walker)生涯新高的60分飆分秀成空響。

七六人首節就轟進42分,黃蜂靠著沃克一路苦追,上半場就攻下23分,下半場再灌進35分,並在最後決勝時刻助隊將戰局逼進延長賽。

七六人巴特勒在延長賽展現他的價值,攻守兩端都有亮眼表現,搧了沃克2次火鍋,並在最後0.3秒投進致勝三分彈,雖然全場只攻下15分,但這也證明七六人在決勝時刻不能沒有他。

上演飆分秀的沃克成了悲劇人物,攻下生涯新高的60分,另有7助攻和4抄截,他也成為黃蜂隊史首位砍下60分的球員,也是本季頭一遭,他還是自艾佛森 (Allen Iverson)之後,第2位身高185公分以下完成這樣壯舉的後衛。

七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)攻下全隊最高的33分、11籃板和2火鍋,西蒙斯(Ben Simmons)繳出23分、11籃板9助攻的準大三元表現,瑞迪克(JJ Redick)飆進5記三分彈,同樣挹注23分。

沃克攻下生涯新高的60分。(美聯社)

BUTLER FOR THE WIN... YES! @SIXERS WIN 122-119 OVER CHA!#HERETHEYCOME pic.twitter.com/5QFwrrk2dO