NBA》沃克60分成空響 巴特勒0.3秒準三分絕殺退黃蜂（影音）

巴特勒在延長賽投進決勝三分彈。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人新同學巴特勒（Jimmy Butler）今天作客面對黃蜂，在延長賽最後0.3秒投進準絕殺三分彈，幫助七六人終場以122：119險勝，讓黃蜂主控沃克（Kemba Walker）生涯新高的60分飆分秀成空響。

七六人首節就轟進42分，黃蜂靠著沃克一路苦追，上半場就攻下23分，下半場再灌進35分，並在最後決勝時刻助隊將戰局逼進延長賽。

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七六人巴特勒在延長賽展現他的價值，攻守兩端都有亮眼表現，搧了沃克2次火鍋，並在最後0.3秒投進致勝三分彈，雖然全場只攻下15分，但這也證明七六人在決勝時刻不能沒有他。

上演飆分秀的沃克成了悲劇人物，攻下生涯新高的60分，另有7助攻和4抄截，他也成為黃蜂隊史首位砍下60分的球員，也是本季頭一遭，他還是自艾佛森 （Allen Iverson）之後，第2位身高185公分以下完成這樣壯舉的後衛。

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）攻下全隊最高的33分、11籃板和2火鍋，西蒙斯（Ben Simmons）繳出23分、11籃板9助攻的準大三元表現，瑞迪克（JJ Redick）飆進5記三分彈，同樣挹注23分。

沃克攻下生涯新高的60分。（美聯社）