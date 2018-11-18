足球》幫「埃及梅西」出口氣？范戴克：我不欣賞拉莫斯

范戴克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕利物浦鐵衛范戴克（Virgil van Dijk）昨接受荷蘭《電訊報》的採訪，同時也談到了他對西班牙隊長拉莫斯（Sergio Ramos）看法，范戴克也很直接的說：「我不欣賞他。」

范戴克表示：「拉莫斯確實是一位優秀的後衛，我尊重他職業生涯取得的成就，但我不欣賞他。不過他的隊友瓦拉內（Raphaël Varane）是我喜歡的類型，他是一位非常優秀的球員，相當年輕，而且也贏得了很多獎盃。」

請繼續往下閱讀...

拉斯莫在今年5月的歐冠決賽中，不慎弄傷「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah），也讓許多球迷認為拉斯莫踢球相當骯髒，甚至成為利物浦球迷的公敵。

范戴克說：「我不知道拉莫斯是不是故意的，但在薩拉因傷退場後，皇馬的心態確實改變許多。他們開始往阿諾德（Alexander-Arnold）那邊瘋狂進攻，我想如果薩拉還在場上，他們絕對不敢這樣。」

范戴克今年1月以7500萬英鎊的轉會費從南安普頓轉會到利物浦， 同時打破利物浦及世界足壇後衛的最高轉會費記錄。不過這筆投資對紅軍來說相當值得，范戴克的到來不僅讓利物浦的後防提升一個檔次，他的領袖氣質不論在場上或場下都有穩定軍心的作用。

拉莫斯。（路透）