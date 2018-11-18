數千名民眾登山健走 歐都納守護台灣山林

歐都納程鯤董事長（黑色鴨舌帽）與山友一起出發。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018年11月18日歐都納無痕山林日，台北場最小3歲最高齡95歲在歐都納董事長程鯤及數千名民眾一起用登山健走抗PM2.5及守護台灣的山林。

2008年國內戶外休閒第一品牌歐都納有感於珍貴的台灣山林遭到嚴重的破壞，特別引進全球推動的無痕山林概念，從教育七大守則開始的全民登山健行活動。每年吸引超過萬名的民眾支持，經過10年己累積16萬人參與，健行的步程更可繞行台灣一圈。經過10年後，2018年是10+1的新里程，歐都納今年除了無痕山林主題外，結合家人愛的延伸，以『愛的承諾、行動守護』為主題，邀請許多三代同堂分別選擇北部貴子坑，中部公老坪山，南部的大崗山登山健行活動，共同實踐無痕山林的精神，為下一代守護台灣的美麗山林。

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全台近來最受大家關注的健康問題是PM2.5，但為了身體健康不運動又不行。經台北醫學大學公共衛生與預防醫學教授邱弘毅教授實測，登台北市象山100公尺的空污己經比信義區的空污減少了一半，原來山林真是我們的寶地。大家是不是找到能鍛身體健康又能有效防治空污的最佳運動，其實那就是登山健行了。特別是台灣森林佔本島土地面積58％，高於全球30％，在我們生活圈內約半小時車程，隨處都有山可以爬，換個運動方式就能運動又不用吸霧霾了。

歐都納於2008年的5月19日完成台灣唯一攀登世界最高峰-七頂峰的計劃，為台灣登山界寫下不杇的歷史。在2019是世界七頂峰完登十周年，歐都納在今天（18日）同步宣告，將以玉山國家公園-玉山，雪霸國家公園-雪山，太魯閣國家公園-南湖大山，陽明山國家公園-七星山，墾丁國家公園-大山母山，金門國家公園-太武山，海洋國家公園-東嶼坪、高山湖泊-嘉明湖..等，台灣七座國家公園的最高點推出認證活動。即日起至2020年的5月19日為止，只要拿認證手冊與山頂的指定拍照點合照，即可參加認證活動。歐都納將於每兩個月抽出六名認證成功者，分別贈送德國百年戶外品牌deuter背包與歐都納GORT-TEX休閒便帽，完成七山一湖完登者還將贈送價值超過15000元的登山裝備組。

歐都納董事長程鯤及數千名民眾一起登山健走。（主辦單位提供）