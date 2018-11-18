東奧正名公投前夕 國際奧會再度來函關注

〔記者梁偉銘／台北報導〕2020年東京奧運正名公投即將於11月24日舉行，本月16日國際奧會（IOC）已再度來函關注，副執行長米洛（Pere Miro）特地發文給中華奧會主席林鴻道及體育署長高俊雄，提醒任何試圖施壓而違反1981年洛桑協議，恐將導致中華奧會遭停權或被取消承認。對此中華奧會低調回應，尊重公投結果也遵守奧林匹克憲章，秘書長沈依婷說：「希望外界能重視國際奧會這樣關切這議題的嚴重性。」

日前國際奧會來函表示，不會干預台灣公投選舉程序，也尊重言論自由，但為避免不必要期待與臆測，避免問題複雜化，再度重申依奧林匹克憲章東奧正名提案的管轄權仍歸國際奧會。文中還強調，中華台北奧林匹克委員會名稱，是依1981年與國際奧會簽署的協議而定，任何名稱改變均需經國際奧會核准，執委會今年5月2至3日於洛桑會議再次確認立場，不予核准任何中華奧會改變名稱，即仍維持37年前洛桑協議。

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國際奧會表示，任何試圖對中華奧會過度施壓而違反1981年洛桑協議，或進行違反國際奧會執委會決定的行為，將被視為外界干預。依國際奧林匹克憲章第 4 章第27.9條：「除違反奧林匹克憲章給予相關處置和懲處之外，如國家奧會的活動遭該國憲法、法律或其他規定，或任何政府及其他機構的行為所影響或阻礙，國際奧會執行委員會聽取該國家奧會意見後，得做任何適當決定以保護國家奧會的奧林匹克活動，包括中止或撤回對該國家奧會的承認。」

中華奧會主席林鴻道（右）再度接到國際奧會來函。（資料照，記者羅沛德攝）

2020年東京奧運正名公投前，本月16日國際奧會（IOC）已再度來函關注。（取自網路）