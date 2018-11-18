MLB》瑞爾穆托想走走不了？ 傳馬林魚獅子大開口

瑞爾穆托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊今年無緣衛冕，季末也傳出將補強重點放在捕手身上，因此馬林魚隊中高喊「賣我」的明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也成為首要目標，兩隊也有接觸，不過傳出由於馬林魚隊的報價過高，因此雙方遲遲無法成交。

根據MLB記者摩洛西（Jon Morosi）指出，馬林魚隊一直都希望能夠拿到太空人隊的頭號新秀外野手塔克（Kyle Tucker），或者是希望太空人隊能夠出以農場第二名的新秀懷特利（Forrest Whitley ）為主的包裹。

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太空人隊頭號新秀塔克。（資料照，今日美國）

消息指出，馬林魚隊想要拿到類似當初白襪隊賣掉塞爾（Chris Sale）所得到的包裹，白襪從紅襪隊拿到當時為百大新秀第一名的孟卡達（Yoan Moncada）， 百大第30名的寇派克（Michael Kopech），外野手Luis Alexander Basabe以及狄亞茲（Victor Diaz）。

目前塔克為百大新秀排行榜的第五名，是排名第三的外野手，今年曾短暫上過大聯盟，不過表現一般，而懷特利則是百大新秀第八名，同時也是百大右投第一名。