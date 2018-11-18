SBL Live》金酒雙洋將發揮出色 金酒力克台銀奪下首勝

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 金酒 28 26 17 17 88 台銀 16 15 19 29 79

第四節

史密斯三分球沒有碰到籃框。貝斯腳踝扭傷，下場休息。台銀在貝斯下場後，靠著伍茲的發揮，將分差追到剩9分。史密斯兩分籃下放進。蘇奕晉妙傳夏普放進兩分，分差來到11分。暫停後，夏普在放進兩分，拉開分差。張博勝投進關鍵三分球。陳靖寰馬上回敬三分球。貝斯回到場上。陳靖寰發生進攻犯規。貝斯放進兩分，將分差拉到9分。比賽結束，金酒88：79台銀。

第三節

貝斯開節大秀灌籃身手。台銀洋將伍茲投進45度角三分球。伍茲下一波再嘗試第二顆未進。夏普趁著台銀傳球失誤，得到兩分。史密斯與伍茲配合連追兩分。台銀把分差追到17分。夏普暫停過後單槍匹馬殺進禁區得到兩分。伍茲接獲史密斯外線長傳，在內線得到兩分。台銀雙洋將有效追分，拉進分差到16分。張容軒挑戰禁區，造成林任鴻犯規。第三節結束，金酒71：50台銀

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第二節

蘇奕晉第二節一開始就投進兩分。台銀進攻傳球方面發生兩次失誤，無法有效得分。蘇奕晉再度得分，幫助球隊拉開分差到18分。台銀洋將史密斯接獲妙傳得到兩分。史密斯禁區連續錯失兩球。于煥亞再投進三分球。台銀替補高健益投進三分球後，目前已得到10分。第二節結束金酒54：31台銀。

金酒教練吳俊雄（記者陳志曲攝）

夏普進攻遭封阻（記者陳志曲攝）

陳靖寰進攻遭封阻（記者陳志曲攝）

第一節

夏普、吳怡斌手感不錯，各得四分，金酒8分領先台銀。吳怡斌再投進兩分，目前3-3攻下6分。貝斯接獲長傳投進三分球，目前命中率100%得到9分。台銀攻守兩端仍找不到節奏，目前落後12分。第一節結束金酒28：16台銀。

貝斯射籃（記者陳志曲攝）

伍茲跳投（記者陳志曲攝）

史密斯飛身上籃（記者陳志曲攝）