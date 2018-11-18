海碩盃》俄女奪冠在望傷退 雙打金盃拱手讓人

印度組合馬蕾娜／譚迪奪冠。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金12.5萬美元（約385萬台幣）的台北海碩盃女網賽，雙打決戰出現戲劇化結局！俄羅斯組合杜蘿辛娜（O.Doroshina）／扎拉米澤（N.Dzalamidze）逆轉在望，3：6、7：5、12：11已經聽牌時，扎拉米澤為了搶救一記底線險球摔傷右大腿退賽，冠軍無奈拱手讓給印度人馬蕾娜（A.Raina）／譚迪（K.Thandi）。

俄國女將扎拉米澤大腿拉傷退賽。（大會提供）

25歲的扎拉米澤是2016年台北海碩盃雙打冠軍，本屆捲土重來與同胞搭檔一路過關斬將，壓軸戰兩人又力戰近1小時40分鐘，「超級搶十」拉鋸領先第3度出現「冠軍點」時，她卻在跑動中為了追球飛撲倒地，結果這球出界形成12：12平手，扎拉米澤也因大腿拉傷無法起身，甚至淚灑球場哭紅雙眼，最終俄女抱憾放棄比賽，也讓蕾娜／譚迪幸運出線，榮膺賽史首組印度冠軍。

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扎拉米澤賽後已經無法行走，甚至只能坐輪椅靠隊友攙扶領獎，失望痛苦寫滿臉上，「我的心情很難用言語形容，很遺憾就差那麼一點點...沒能打完比賽。對手表現很棒，我們也盡力了，感謝隊友的協助和支持，謝謝大家。」

俄國女將扎拉米澤大腿拉傷退賽。（大會提供）

印度組合馬蕾娜／譚迪。（大會提供）