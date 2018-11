日本女雙廣田彩花(左)、福島由紀奪得本賽季第5冠。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕香港公開賽女雙冠軍戰,世界排名第一的日本組合福島由紀/廣田彩花今以直落二擊敗韓國第7種子李紹希/申昇瓚,奪下本季第五冠,其中一球攻防,4人之中竟有3人倒地,相當趣味,也登上BWF官方精彩鏡頭。

