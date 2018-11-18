海碩盃》「泰國一姊」康坎單打首封后 直落2強壓腿傷莉絲姬

康坎（左）與莉絲姬。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約385萬台幣）的台北海碩盃女網賽，「泰國一姊」康坎（Luksika Kumkhum）火力全開，50分鐘速戰速決，6：1、6：3強壓右大腿受傷的德國「微笑殺手」莉絲姬（Sabine Lisicki） ，第2種子首度在台北小巨蛋笑捧單打冠軍。

「泰國一姊」康坎奪得海碩盃女網賽冠軍。（大會提供）

25歲的康坎自2012年起首度來台參賽，如今終於如願打下金盃，最新女單世界排名也將從81竄升至生涯新高66，樂得她說：「很開心，前幾屆打完趕飛機都沒空，終於有時間可以和朋友逛一下夜市慶功了。」她也知道對方有傷在身，無法發揮最佳狀態，「祝福莉絲姬早日康復，其實我的肩膀、膝蓋也不太舒服，還好堅持下來。」

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莉絲姬是2013年溫布頓大滿貫女單亞軍，但29歲的她近年飽受傷勢所苦，加上週六4強苦戰逾2小時，更令女網最快發球時速紀錄保持人的臨場狀況明顯下滑，右大腿纏滿繃帶的她移位受限，開賽僅保住第1個發球局，之後失誤連連狂掉6局送出首盤。次盤康坎乘勝追擊，底線大角度強抽調動對手，第6局再度突破，順勢直落2鎖定金盃。反觀莉絲姬暌違4年重返職業女單決賽，依舊無法一圓冠軍夢，忍不住再度當眾落淚，只能期待明年捲土重來。

康坎與莉絲姬相擁致意。（大會提供）

康坎與莉絲姬相擁致意。（大會提供）

康坎奪得海碩盃女網賽冠軍。（大會提供）