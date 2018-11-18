SBL Live》洪志善關鍵追平三分球 富邦兩分逆轉裕隆

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 裕隆 25 18 18 8 69 富邦 19 16 18 18 71

第四節

林書緯上籃得分後，分差剩下4分。盧冠良三分球。林書緯馬上還以顏色投進三分球。蔡文誠再進三分球。周柏臣抄捷張宗憲快傳。林韋翰三分球。歐頓進攻籃框造成桑尼犯規。兩罰都未進。胡凱翔上籃遭判走步。蔡文誠高角度後仰跳投得分。雙方分差四分。張宗憲兩罰中一。洪志善三分球追平比數。張宗憲快攻上籃，反超比分。最終裕隆呂政儒三分未果，比賽結束。富邦71：69裕隆。

第三節

林書緯拋投得分。張宗憲快攻接獲傳球得分。基斯三分出手命中。比分差來到10分。洪志善投進三分球。桑尼馬上快取兩分。盧冠良投進三分球。胡凱翔趁對手失誤，再取兩分。基斯快攻沒把握，蔡文誠抓下進攻籃板，造成對手犯規。蔡文誠兩罰未進。裕隆61：53富邦。

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第二節

胡凱翔擺脫防守，籃下上籃取分。林書緯籃下取得兩分。胡凱翔嘗試三分，踩線違例。歐頓妙傳張伯維取得兩分。林書緯抄捷桑尼傳球，一直線上籃取分。張宗憲再拿兩分，富邦把分數追近到3分。林韋翰靠近籃框拋投成功。李德威接到隊友傳球在籃下輕取兩分。泰瑞上籃取分，還造成對手犯規。呂政儒接到球上籃得分。將分差拉到10分。基斯投進三分球。基斯封阻後，張宗憲快攻得分。暫停後呂政儒三分得手。

張宗憲跳投得分（記者陳志曲攝）

富邦教練許晉哲（記者陳志曲攝）

歐頓進攻籃框（記者陳志曲攝）

第一節

呂政儒開賽手感火燙，目前得到8分。周柏臣在底線接獲隊友妙傳，三分得手。裕隆9分領先富邦。桑尼在禁區靠著身高優勢，拿下兩分。基斯馬上取得2分。桑尼在籃下造成裕隆犯規。基斯在讀秒階段，三分未果。第一節結束裕隆25：19富邦。

呂政儒上籃得分（記者陳志曲攝）

裕隆教練李啟億（記者陳志曲攝）

林書緯三分跳投（記者陳志曲攝）

桑尼進攻籃框（記者陳志曲攝）