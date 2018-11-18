MiLB》17梯最可怕的打擊天賦 日浦獲秋季聯盟MVP

日浦拿下秋季聯盟MVP。（圖片取自推特）

〔記者李冠霖／綜合報導〕釀酒人隊上第一名的新秀K.日浦（Keston Hiura），在今年秋季聯盟以精彩的打擊成績，榮獲本屆秋季聯盟MVP。

日浦在百大新秀排名第30，在釀酒人隊農場排名第一。他在秋季聯盟的23場比賽當中繳出.323/.371/.563的打擊三圍，並打回近10年來第二多的33分打點，此外他還擊出5發全壘打，排在秋季聯盟第四名（前三名都擊出6轟），還有7次盜壘。

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對於得到這座秋聯MVP，日浦受訪時說：「很興奮能拿下這座獎項，這對我來說是個很大的榮耀，我也在這邊渡過很棒的時光，能可以認識新的人，跟有著世界上最好天賦的人一同打球，這些事情讓我相當興奮，能得到這座獎項我也很感激。」

日浦拿下秋季聯盟MVP。（資料照，法新社）

日浦是2017年首輪第九順位被釀酒人隊選到的球員，他在秋季聯盟首戰就擊出三分打點的二壘安打，隔天馬上擊出一發滿貫彈，隨後他以單周3成91打擊率、10分打點的成績，拿下秋季聯盟第二周的單周最佳球員。

日浦在選秀時就被視為當屆打擊最好的球員，他在高階1A留下.320/.382/.529的打擊三圍，攻擊指數0.911的成績，到2A後也有.272/.339/.416的打擊三圍，合計他進職業的首年留下.293/.357/.464的打擊三圍，攻擊指數為0.821。

日浦進職業前期，因為右手肘受傷的緣故，大部分時間都待在指定打擊，他在秋季聯盟後，加上賽前的額外訓練，他都是以二壘手的身分進行練習和出賽，他也對自己的進步感到高興。

日浦被球探視為2017梯打擊最好的選手。（資料照，法新社）

近三屆秋季聯盟的MVP分別是日浦、今年剛拿下國聯新人王的阿庫尼亞（Ronald Acuna）、今年美聯新人王第三名的托瑞斯（Gleyber Torres）。

日浦的打擊在球探報告上有著70分的高分（滿分80，使用20-80量尺），力量有50、臂力50、防守50、速度50，整體55分。球探報告指出，日浦有著短而有效地揮棒，而且他的揮棒速度非常快，有著出色的紮實擊球手感。他能將球打到球場的任何地方，因此被看好能夠成為一個大聯盟平均以上的打擊者，並且能展現出平均左右的力量。日浦雖然不是一個足以成為盜壘威脅的跑者，可是他仍有著平均的速度，而且在跑壘意識上得到相當高的分數。

日浦傷癒復出後，順利重回二壘守位。（資料照，法新社）

選秀後對日浦的核磁共振檢查，讓釀酒人隊相信他的右手肘不需要動刀就能完全康復。日浦做到了，他在回到二壘後的傳球並沒有任何問題。

日浦是位平均左右的中線防守者，有著不錯的動作以及防守腳步，球探報告也指出，他的棒子能讓他在未來，若是離開原本的守位後，仍可以在大聯盟繳出穩定且有效率的成績。