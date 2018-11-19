MLB》日職救援王退休儀式 鈴木一朗「快閃」獻祝福（影音）

Ichiro Suzuki update: he made a surprise appearance at LHP Hitoki Iwase's retirement ceremony, delivered him a gift, and left right away. What a character this dude is. pic.twitter.com/Siix9JspTv — Sung Min Kim （@sung_minkim） 2018年11月18日

〔體育中心／綜合報導〕日職救援王岩瀬仁紀季後引退，上週舉行退休儀式時收到意外驚喜，鈴木一朗竟穿著運動服裝突然現身，親自送上禮物後就跑步離場，超有個性的「快閃」祝福讓岩瀬仁紀笑開懷。

43歲的岩瀬仁紀搭上今年的引退潮，生涯通算1002場登板、407次救援成功都是日職最高紀錄，上週舉行退休儀式時，與會人士都穿著正裝到場祝福，活動進行到一半，有位穿著藍色運動服裝的神秘嘉賓，突然跑上前來。

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岩瀬第一時間沒有反應過來，接著馬上發現這位神秘嘉賓可是大有來頭，他就是日本傳奇球星鈴木一朗，只見一朗穿著緊身的藍色運動服裝，戴著招牌球帽與墨鏡，跑上台後把手上的禮物送給岩瀬。

一朗接著拍了拍岩瀬的肩膀後，就一臉淡定的火速跑步離場，整個過程沒有開口說過半句話，收到一朗「快閃」致敬的岩瀬笑得相當開心，日媒隨後報導這則趣聞，以「岩瀨的退休儀式，那個人也來了！」為標，還細心定格了一朗的現身過程，確定這的確是一朗本人。