NBA》國王團隊意見分歧 將解僱總教練？

〔體育中心／綜合報導〕戰績8剩8敗的國王，目前暫居西區第10，與前幾年相比，現在的國王看來已經略有起色，但現在卻爆發國王團隊與總教練耶格爾（David Joerger）意見分歧，原因就是在人員調度發生問題，有外界消息擔憂，國王是否會為此而炒掉耶格爾。

讓雙方意見分歧的原因是，國王團隊認為雖然今年是發展年，但仍相信這批年輕的新秀包括2018年選秀探花的巴格利（Marvin Bagley III）、二年級指揮官福克斯（De'Aaron Fox）、17年交易來到國王的年輕射手希爾德（Buddy Hield）可以有更多的上場時間以及更好的表現空間，但教練耶格爾比較喜歡用相對有經驗的老將來出場比賽。

請繼續往下閱讀...

以數據來分析，30歲的前鋒別利查（Nemanja Bjelica）在本賽季大前鋒的位置每場都是以先發身分上場，平均每場11.9分，三分球命中率為50％，而19歲探花巴格利本賽季還沒有過先發，但場均得到11.6分和5.5個籃板，投籃命中率高達到50％，三分命中率為41％，場均22.3分鐘。

雖然意見有些分歧，但國王總管迪維克（Vlade Divac）表示，國王團隊已經和教練達到共識，「耶格爾得到了我們的全力支持和信任，我們將繼續共同努力，發展我們的年輕核心並參與競爭。」迪維克說道。