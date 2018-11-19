MLB》今年最棒季中交易 9隊搶紅襪冠軍先發

波士頓媒體報導有9隊想簽艾歐瓦迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今年風光奪冠，季中加盟的艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）表現出色，季後投身自由市場後詢問度直升，波士頓當地媒體報導，至少有9隊想要艾歐瓦迪。

艾歐瓦迪2017年動TJ手術整季報銷，本季從光芒出發，季中被交易到波士頓，例行賽11場先發防禦率3.33，季後賽登板6場（2場先發）獲2勝1敗，防禦率僅1.61，表現亮眼助紅襪奪冠，被譽為本季最棒的季中交易成果。

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《波士頓全球報》指出，目前已有9支球隊有興趣追求艾歐瓦迪，釀酒人、費城人、勇士、天使、白襪、藍鳥、巨人、教士都名列其中，紅襪也有意留人，讓28歲的艾歐瓦迪成為自由市場上的搶手新貨。

大聯盟官網認為，艾歐瓦迪生涯至今，通常表現都不太像頂級先發，但他今年季後賽成績亮眼，讓許多球隊開始爭相追求，雖然一次季後賽爆發，不太可能讓球隊端出大約，但艾歐瓦迪頻催100英哩火球，球種搭配和控球表現大有長進，確實吸引多隊關注。

另一方面，雖然艾歐瓦迪動過2次TJ手術，在健康方面可能會讓部分球隊有所疑慮，但艾歐瓦迪上週才剛接受完例行檢查，確定開過刀的右手健康無虞，大聯盟官網初步評估，預期艾歐瓦迪的價碼大約落在4年6000萬美元。

艾歐瓦迪季後賽表現亮眼，增加談約籌碼。（資料照，法新社）