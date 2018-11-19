NFL》下半場回神 「大班」率鋼人最後5秒逆轉勝（影音）

羅里斯伯格。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美北霸主匹茲堡鋼人今天作客傑克遜維爾面對美洲虎隊，鋼人在最後關頭克服了上半場荒腔走板的表現，第四節成功達陣兩次，最後以20：16逆轉擊敗美洲虎隊。

鋼人隊明星四分衛「大班」羅里斯伯格（Ben Roethlisberger）今天在前三節就有三次傳球被抄截，球隊不但上半場都未曾挺進過紅區，在第三節剩兩分鐘時還沒破蛋，以0：16遙遙落後。

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不過在第三節終了前，羅里斯伯格直傳後場，與明星接球員布朗（Antonio Brown）兩人上演一記78碼的接球達陣，這波進攻僅花了52秒。

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在第四節剩五分鐘時，羅里斯伯格又在兩分半的時間裡，八次傳球裡成功七球，最後靠著羅里斯伯格得11碼傳球給到Vance McDonald完成一次高難度的接球達陣，將比分追到13：16。

Tremendous throw.

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鋼人最後一波進攻從第四節1：32、於自家端區起38碼開始進攻，而羅里斯伯格不但在這波進攻裡傳了66碼，更在最後5秒時自行衝球，成功在倒地前一刻挺進至達陣區，以20：16逆轉。

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羅里斯伯格這場比賽四分衛評分雖然僅37.7分，但在下半場的超人表現是球隊獲勝大功臣。另外接球員布朗與JuJu Smith-Schuster兩人都在關鍵時刻有超高難度的接球演出，兩人共接了221碼。而美洲虎本場有11次犯規一共丟失111碼也是落敗關鍵。

這場比賽結束後羅里斯伯格也成為史上第六位能連續10個球季傳出超過300碼的四分衛。球隊最後拿下六連勝，依然在美聯北區排名第一。