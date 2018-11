NFL》下半場回神 「大班」率鋼人最後5秒逆轉勝（影音）

羅里斯伯格。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美北霸主匹茲堡鋼人今天作客傑克遜維爾面對美洲虎隊,鋼人在最後關頭克服了上半場荒腔走板的表現,第四節成功達陣兩次,最後以20:16逆轉擊敗美洲虎隊。

鋼人隊明星四分衛「大班」羅里斯伯格(Ben Roethlisberger)今天在前三節就有三次傳球被抄截,球隊不但上半場都未曾挺進過紅區,在第三節剩兩分鐘時還沒破蛋,以0:16遙遙落後。

不過在第三節終了前,羅里斯伯格直傳後場,與明星接球員布朗(Antonio Brown)兩人上演一記78碼的接球達陣,這波進攻僅花了52秒。

在第四節剩五分鐘時,羅里斯伯格又在兩分半的時間裡,八次傳球裡成功七球,最後靠著羅里斯伯格得11碼傳球給到Vance McDonald完成一次高難度的接球達陣,將比分追到13:16。

鋼人最後一波進攻從第四節1:32、於自家端區起38碼開始進攻,而羅里斯伯格不但在這波進攻裡傳了66碼,更在最後5秒時自行衝球,成功在倒地前一刻挺進至達陣區,以20:16逆轉。

